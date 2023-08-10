На юго-востоке Москвы демонтировали незаконную пристройку

В ней работала торговая точка по продаже шаурмы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконную пристройку на юго-востоке Москвы, ее демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что в районе Выхино-Жулебино по адресу: Ферганский проезд, владение 10В, строение 1, расположено двухэтажное здание магазина. Специалисты ведомства установили, что к нему возвели пристройку, в которой работала торговая точка по продаже шаурмы.

"Участок предоставлен под эксплуатацию существующих помещений магазина без права его реконструкции. Пользователь не оформлял разрешительную документацию на возведение дополнительной пристройки площадью 54 кв. м. Объект на государственный кадастровый учет не поставлен, в технической документации не учтен, права собственности на него не зарегистрированы. Пристройка обладала признаками самовольного строительства и подлежала демонтажу", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.