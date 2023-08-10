Инвестор приступил к застройке территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону

На территории первого жилого квартала "Полет" намерены возвести 11 многоквартирных домов площадью 134,6 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону началась застройка территории бывшего аэропорта. Жилой квартал "Полет" станет первым на территории будущего микрорайона "Новый Ростов", сообщил журналистам генеральный директор компании "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов.

"Мы дали старт микрорайону "Новый Ростов" сегодня с [жилого] квартала "Полет", и в сентябре этого года мы уже здесь начинаем строить детский сад, а в первом квартале 2025 года - строительство школы на 1,1 тыс. мест. Мы планируем, что начнем застройку старого аэропорта с трех локаций, таким образом уже в середине 2025 года мы выйдем на 200 тыс. кв. м в год только в этом микрорайоне, что позволит сократить сроки реализации этого проекта", - сказал Иванов.

По информации властей, на территории первого квартала "Полет" планируют построить 11 многоквартирных домов общей площадью 134,6 тыс. кв. м жилья, один детский сад на 200 мест, один школьный комплекс на 1,1 тыс. учащихся и зеленый сквер. Как отметил, общаясь с журналистами после церемонии, губернатор Ростовской области Василий Голубев, перед застройщиками стоит задача не только построить жилье, но и создать комфортные условия для проживания в микрорайоне, осваивая территорию комплексно. "Это правило освоения новых территорий в любом городе Российской Федерации, мы в Ростове его реализуем достаточно хорошо", - отметил Голубев.

Ранее власти региона сообщали, что микрорайон на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону за 132 млрд рублей создаст компания "ЮгСтройИнвест-Дон". На площади 367,86 га планируют построить не менее 1,5 млн кв. м жилья, оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Предусмотрено также строительство 10 детских садов почти на 2,4 тыс. мест, пяти школ на 5,1 тыс. учащихся, поликлиники. Соглашение о реализации проекта со сроком реализации 18 лет было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года. Власти региона сообщали, что к застройке территории планируется приступить в 2023 году.