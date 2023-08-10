Девелопер построит для Москвы школу, два детских сада и поликлинику в Кокошкино

Договор о передаче заключат с ООО "Специализированный застройщик "Санино 1", которое входит в группу "Самолет"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Девелопер построит и передаст Москве четыре социальных объекта для включения в столичную систему образования, которые возведет в Кокошкино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инвестор вложит собственные средства в строительство школы, двух детских садов и поликлиники вблизи деревни Санино в Новомосковском административном округе. Для закрепления обязательств с застройщиком будет заключен соответствующий договор, в котором будут отражены параметры и порядок передачи объектов в собственность города", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что договор о передаче будет заключен с ООО "Специализированный застройщик "Санино 1", которое входит в группу "Самолет".

"В рамках договора девелопер построит в составе ЖК "Новое Внуково" школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 300 мест в 2027 году, детский сад на 250 мест и поликлинику с пунктом скорой помощи - в 2028 году", - добавила Пятова.