По словам главы региона Александра Гусева, на стройплощадках и профильных предприятиях работают более 36 тыс. человек

ТАСС, 10 августа. В Воронежской области в 2023 году планируют ввести 2 млн кв. м жилья, что на 80 тыс. м больше, чем ввели в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогам торжественных мероприятий, приуроченных к предстоящему Дню строителя, который отмечается 13 августа.

"В течение 10 лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья. А показатель прошлого года стал рекордным - 1,922 млн кв. м. Есть все предпосылки к тому, что в текущем году вы возьмете новый - двухмиллионный - рубеж", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По его словам, сегодня на стройплощадках и профильных предприятиях Воронежской области работают более 36 тыс. жителей региона.

10 августа во время торжественных мероприятий, посвященных предстоящему Дню строителя, лучших представителей отрасли отметили правительственными и региональными наградами, также поздравления получили победители конкурса "Строительный Олимп-2022" в различных номинациях.