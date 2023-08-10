В районе Чертаново Южное появится новостройка по реновации на 144 квартиры

В рамках проекта в жилых помещениях выполнят отделку и установят осветительные приборы и розетки, кухонную мойку и плиту, а также сантехническое оборудование

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) утвердил проект жилого дома по программе реновации с инженерными сетями и благоустройством территории в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новостройку возведут по адресу: улица Газопровод, земельный участок 7 (Южный административный округ Москвы). Проектными решениями предусмотрено строительство односекционного жилого дома на 144 квартиры, на подземном этаже которого разместится автостоянка.

"Для переезда участников программы реновации в доме будет подготовлено 17 однокомнатных, 71 двухкомнатная, 48 трехкомнатных и 8 четырехкомнатных квартир", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Согласно проекту в жилых помещениях выполнят отделку и установят осветительные приборы и розетки, кухонную мойку и плиту, сантехническое оборудование. По словам главы комитета, на придомовой территории будет выполнен комплекс работ по благоустройству.

"На территории появятся детская площадка, места для отдыха, будут установлены малые архитектурные формы и наружное освещение. Заключительным этапом работ по благоустройству станет разбивка газонов и цветников, а также высадка деревьев и кустарников", - добавила она.