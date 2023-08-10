В Печатниках построят два жилых дома с подземной парковкой

В новостройках разместят 1 316 квартир

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва согласовала проект строительства двух корпусов более чем на 1,3 тыс. квартир в районе Печатники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В составе жилого комплекса на Южнопортовой улице за счет средств инвестора будет построено два односекционных корпуса, объединенных подземной автостоянкой и четырехэтажным стилобатом, где разместятся в том числе офисные помещения и кафе", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

По его словам, в домах разместят 1 316 квартир. Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, проект предусматривает также качественное благоустройство прилегающей к домам территории.

"Завершающим этапом работ станет создание комфортного пространства на придомовой территории. Для этого будут устроены проезды, тротуары, пешеходные зоны, оборудованы площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, установлены малые архитектурные формы. В числе мероприятий по благоустройству также предусмотрено комплексное озеленение территории", - заключила Яковлева.