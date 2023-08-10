В Москве около 27,6 тыс. рабочих мест намерены создать в строящихся объектах Stone

Их общая площадь составляет порядка 315 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 27,6 тыс. рабочих мест появятся в Москве к 2027 году благодаря четырем строящимся офисным проектам от девелопера Stone. Объекты расположены в пешей доступности от станций метро "Белорусская", "Савеловская", "Ленинский проспект" и "Курская", сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Реализуя офисные объекты в динамично развивающихся районах, в том числе за пределами ТТК [Третьего транспортного кольца], девелопер не только создает новые рабочие места, но также уделяет особое внимание инфраструктурной составляющей бизнес-центров и благоустройству территории. О важности создания мест приложения труда неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря возведению таких объектов, как бизнес-парки и офисные кластеры, в городе снижается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Общая площадь строящихся объектов компании Stone составляет порядка 315 тыс. кв. м. В 2023 году девелопер приступил к строительству бизнес-центров "Stone Ленинский" на 6,4 тыс. рабочих мест и Tower D - последней очереди офисного квартала Stone Towers - на 4 тыс. рабочих мест.

Параллельно продолжается возведение второй очереди квартала Stone Towers на "Белорусской" - Towers B, C - на 5,7 тыс. рабочих мест, бизнес-центра "StoneСавеловская" на 10 тыс. рабочих мест, а также офисного здания "Stone Курская" на 1,5 тыс. рабочих мест.

Как ранее сообщала Пятова, всего в реализации у девелопера пять бизнес-центров, благодаря их строительству в столице появится около 32,4 тыс. новых рабочих мест.