Жилой комплекс на юго-востоке Москвы подключили к инженерным сетям

В его состав входят два дома общей площадью около 125 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс Profit на юго-востоке столицы подключили к сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и водоотведения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Комплекс возвели в Нижегородском районе по адресу: улица Газгольдерная, дом №8.

"Комплекс состоит из двух домов общей площадью около 125 тыс. кв. м", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента. По его словам, на первых этажах жилых зданий предусмотрены фитнес-центр, супермаркет, офисные помещения и различные предприятия сферы услуг. В подземной части расположены паркинг и кладовые помещения. Комплекс находится в пяти минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская".

Руководитель департамента также отметил, что территория вокруг ЖК благоустроена. Общая площадь благоустройства и озеленения - более 5 тыс. кв. м. На территории высадили более 300 деревьев и кустарников, в том числе ели, клены, дубы, туи, можжевельник. Также создали спортивные зоны со столами для настольного тенниса, площадкой для воркаута и лугом для йоги, детские площадки с игровыми комплексами, места для спокойного отдыха.

Левкин добавил, что поблизости от ЖК расположены детские сады, школы, спортивные центры, поликлиники и другие необходимые объекты.