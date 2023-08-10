В Москве на Дмитровском шоссе планируют возвести гаражный комплекс

Внутри здания намерены также открыть магазины, фитнес-клуб, а также помещения для досуга и бытового обслуживания

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Восьмиэтажный гаражный комплекс с расширенной функцией появится в районе Северный на северо-востоке столицы. Его построят за счет инвестора, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок под строительства нового объекта расположен по адресу: Дмитровское шоссе, з/у 169Г. Сейчас территория площадью около 2 га свободна от застройки.

"Мы предлагаем инвестору реализовать довольно масштабный проект. Площадь восьмиэтажного здания не превысит 51 тыс. кв. м. Внутри, помимо хранения и мойки автомобилей, предусмотрены: магазины, фитнес-клуб, помещения для досуга и бытового обслуживания. Такое насыщение различными функциями будет востребованным среди местных жителей и разнообразит инфраструктуру района", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она добавила, что во время дальнейших этапов реализации разработают архитектурную концепцию, которая уже определит внешний облик комплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для строительства этого объекта.