Москва намерена перейти на цифровой документооборот в строительстве до конца года

Как пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в перспективе историю любого построенного объекта в городе можно будет отследить по привязанному к ней архиву документов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Перевод на электронный документооборот в строительстве завершат в Москве до конца года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Цифровые сервисы работают в департаменте с 2021 года, когда мы начали оцифровывать исполнительную документацию, и за это время показатели по сформированным и подписанным электронным документам в системе дают понять нам самим, что мы выбрали верный путь. В планах департамента на 2023 год - довести долю электронного документооборота до 100%. Только за последние два года по строящимся объектам 250 тыс. пакетов документов перевели в цифру, это касается исполнительной документации. Этот объем можно уместить в 1,5 тыс. КАМАЗов, и если их выстроить в ряд, их протяженность - 9,5 км - можно сопоставить с бульварным кольцом Москвы", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что в перспективе историю любого построенного объекта можно будет отследить по привязанному к ней архиву документов. Они будут содержать данные о заказчике и строителе, о самом процессе, соответствии чертежей построенному объекту и так далее.

"В мире эта задача еще не решена ни у одного государства, несмотря на то, что за рубежом существует много качественных информационных продуктов. Мы же должны собрать в единую цепочку процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Поэтому департамент строительства Москвы заключил соглашение с Министерством строительства России, на примере города будет формироваться методология для отрасли во всей стране", - отметил Загрутдинов.