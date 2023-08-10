В КЧР планируют построить более 52 тыс. кв. м сейсмоустойчивого жилья до 2028 года

В планах переселить более 860 семей в регионе

ТАСС, 10 августа. Четыре сейсмоустойчивых многоквартирных дома общей площадью более 52 тыс. кв. м планируют построить в новом микрорайоне Черкесска в Карачаево-Черкесии до 2028 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России.

"Сегодня мы продолжаем масштабную программу по переселению граждан из сейсмоопасного жилья, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике. К 2028 году в городе Черкесске планируется завершить строительство четырех девятиэтажных жилых корпусов общей площадью свыше 52 тыс. кв. м. В результате улучшить свои жилищные условия смогут 864 семьи", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев, которого цитирует пресс-служба.

Строительство второй очереди жилого комплекса производится в рамках программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России" на территории нового микрорайона "Северный". По завершении строительных работ планируют благоустроить прилегающие территории - запланирована высадка зеленых насаждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм. Территорию адаптируют для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

"Строительный контроль в ходе реализации сейсмоустойчивых жилых домов в Черкесске обеспечивают инспекторы ФБУ "Росстройконтроль". На сегодняшний день строительная готовность второй очереди оценивается в 24%: выполняются работы по устройству монолитного железобетонного каркаса, ведется устройство наружных стен и перегородок будущих жилых корпусов", - отметил генеральный директор Росстройконтроля Владимир Щербинин.