Опрос показал удвоение доли россиян, знающих о механизме покупки жилья по эскроу

При этом 76% респондентов положительно оценивают новую схему продажи квартир

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля россиян, знающих о механизме покупки жилья по эскроу, за четыре года увеличилась вдвое. Это следует из результатов совместного опроса аналитического центра ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

"Доля граждан, знающих о механизме покупки жилья по эскроу, увеличилась с 2019 года вдвое - до 60%. При этом 76% опрошенных поддерживают преобразования и положительно оценивают новую схему продажи квартир", - говорится в материалах.

Кроме того, 65% опрошенных граждан считают, что своевременную сдачу объектов обеспечила реформа долевого строительства. Опрос проводился по всей территории России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В результате реформы рынок строящегося жилья стал более сбалансированным и менее восприимчивым к внешним вызовам, прокомментировал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Мы успели в этом убедиться в условиях неопределенности 2020-2023 гг., когда впервые в новейшей истории во время кризисных явлений удалось избежать массовой приостановки строительства жилья и появления новых обманутых дольщиков", - приводятся его слова в материалах.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), в России возводится более 9 675 домов площадью 102 млн кв. м, из них с использованием счетов эскроу - 9 017 домов площадью 96 млн кв. м. По состоянию на 10 августа 2023 года на этих счетах накоплено 4,8 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.