В Москве построят 14 детских садов и 10 школ по программе комплексного развития территорий

Помимо образовательных учреждений 13 проектов предполагают строительство промышленной и общественно-деловой недвижимости

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 20 проектов комплексного развития территорий утвердили в Москве за первые полгода, в их рамках будут построены 24 детских сада и школы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За шесть месяцев 2023 года город утвердил реализацию 19 проектов комплексного развития территорий, в 13 из них предусмотрено строительство 24 детских садов и школ. <…> 24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города. Среди них 14 детских садов общей площадью свыше 21 тыс. кв. м для 3,2 тыс. воспитанников и 10 школ общей площадью почти 36 тыс. кв. м, которые смогут посещать 7,2 тыс. учеников", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что новые детские сады и школы появятся в восьми столичных округах в районах Черемушки, Котловка, Обручевский, Печатники, Лефортово, в Донском районе, а также в районах Ярославский, Останкинский, Северное Медведково, Беговой, Тропарево-Никулино, Соколиная Гора и в Пресненском районе Москвы.

"Помимо образовательных учреждений 13 проектов предполагают строительство почти 3,5 млн кв. м жилья и свыше 2,5 млн кв. м промышленной и общественно-деловой недвижимости. В новых микрорайонах будет создано более 64 тыс. рабочих мест", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Как подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание развитой образовательной инфраструктуры - одна из задач, которая стоит перед городом.

"При этом мы должны учитывать нагрузку на школы и детские сады, возникающие на преобразованных территориях. Предусматривая такие факторы и закладывая их решения в проекты, мы не только удовлетворяем текущие потребности районов, но и вносим существенный вклад в будущее", - сказала Княжевская.