В центре Москвы появится многофункциональный офисный центр площадью 70 тыс. кв. м

Помимо офисов, в здании могут быть размещены торгово-развлекательный центр, кафе и рестораны, банки, объекты медицинского и спортивного назначения, а также паркинг

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Многофункциональный офисный центр планируют построить в центре Москвы, его площадь составит 70 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Мещанском районе построят многофункциональный центр с офисами. Объект планируется разместить по адресу: ул. Дурова, вл. 3 (ЦАО). <...> Сейчас на участке площадью 0,43 га расположена плоскостная парковка. Принятое решение позволит разместить на ее месте многофункциональный офисный центр площадью 70 тыс. кв. м. Высота здания не превысит 200 м", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она отметила, что помимо офисов, в здании могут быть размещены торгово-развлекательный центр, кафе и рестораны, банки, объекты медицинского и спортивного назначения, а также паркинг.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным ставится задача по созданию для жителей всех районов разветвленной и удобной инфраструктуры. При этом акцент делается на строительство магазинов, торговых и развлекательных объектов в шаговой доступности от жилых домов. Это важно не только с точки зрения обеспечения жителей всеми необходимыми услугами, но и с точки зрения создания новых рабочих мест и реализации концепции "город в городе", когда люди живут и работают в границах одного района", - добавила Пятова.