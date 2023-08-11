В Москве построят первый технопарк в рамках программы комплексного развития территорий

Одновременно в нем смогут работать более 500 человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Инвестор в Москве займется развитием технопарка в проекте комплексного развития территорий "Октябрьское поле". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На северо-западе столицы строится первый технопарк по программе комплексного развития территорий, в нем смогут работать более 500 человек. Девелопер проекта совместно с консалтинговой компанией объявил продажу строящегося объекта", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, технопарк возводится компанией "РГ-Девелопмент" в рамках первого договора о комплексном развитии территории, заключенного с городом. Площадь здания, строительство которого должно завершиться в 2024 году, составит около 12 тыс. кв. м. Одновременно в нем смогут работать более 500 человек.

Проект восьмиэтажного объекта включает подземную и наземную парковки, в него будет обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию благоустроят, высадят деревья и кустарники.

"Строительство современного технопарка является одним из завершающих этапов редевелопмента части бывшей промзоны и создания жилого квартала "Октябрьское поле". На территории нового микрорайона реализована концепция "15-минутного города". Таким образом достигнут баланс "жилья" и "нежилья": для жителей созданы все условия для комфортной жизни, работы рядом с домом и проведения досуга", - уточнила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Продажей строящегося технопарка по адресу: Москва, СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32/4 займется консалтинговая компания R&B Consulting, определенная по результатам проведенного девелопером тендера.