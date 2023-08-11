В Москве провели около 1,16 тыс. консультаций по вопросам долевого строительства

Москомстройинвест также с начала года провел 32 профилактических визита и 42 практических семинара

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты провели около 1,16 тыс. консультаций по вопросам долевого строительства за семь месяцев в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

За семь месяцев 2023 года Москомстройинвест провел в общей сложности около 1,16 тыс. консультативных мероприятий, касающихся вопросов долевого строительства и завершения строительства проблемных объектов. <...> Специалисты комитета ежедневно проводят консультации по вопросам, с которыми в ведомство обращаются как застройщики, так и дольщики. В частности, с начала 2023 года специалисты Москомстройинвеста провели 1 084 телефонных консультации, в ходе которых ответили на вопросы граждан и девелоперов", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Отмечается, что для повышения уровня информированности застройщиков о способах соблюдения обязательных требований закона о долевом строительстве и устранения причин, которые могут привести к их нарушению, комитет с начала текущего года провел 32 профилактических визита и 42 практических семинара.

Девелоперы обычно обращаются за разъяснениями по заполнению проектных деклараций на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Задача практических обучающих семинаров - снизить количество нарушений в отчетности, проектной декларации и в целом повысить дисциплину застройщиков по размещению документов в ЕИСЖС, в том числе улучшить информированность потенциальных покупателей квартир.