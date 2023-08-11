На юго-западе Москвы снесли около 200 кв. м самостроя

На территории располагался многоквартирный дом с встроенно-пристроенным помещением, которое использовалось в коммерческих целях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили на юго-западе Москвы самовольную реконструкцию здания, около 200 кв. м самостроя было демонтировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что сотрудники ведомства выявили самовольную реконструкцию здания в районе Зюзино на улице Азовской, владение 21. На территории расположен многоквартирный дом с встроенно-пристроенным помещением, которое используется в коммерческих целях.

"Торговый объект является частью жилого дома и имеет с ним общую площадь, которую незаконно расширили при реконструкции. На уровне первого этажа собственник возвел две пристройки площадью 199,6 кв. м. Работы провели без разрешений и согласований, а также с нарушением градостроительных норм. <...> После проведения демонтажа собственник самостроя добровольно восстановил фасад здания", - приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.