Бизнес Подмосковья приобрел семь помещений в многоэтажках с помощью нового сервиса

С момента запуска сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Предприниматели Московской области за почти две недели работы нового сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" на инвестиционной карте региона приобрели семь помещений для бизнеса в многоквартирных домах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С момента запуска нового сервиса на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей, первые семь помещений от компании "Самолет" уже проданы бизнесу Подмосковья. Новый сервис "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что сейчас предпринимателям региона доступно более 150 коммерческих объектов, расположенных в 27 проектах двух крупных застройщиков. Ознакомиться с помещениями можно на инвестиционной карте Московской области.