В Москве одобрили строительство жилого комплекса на участке 7,25 га

На расположенном недалеко участке площадью 2,36 га предусмотрен учебный корпус на 900 мест, включающий детсад на 300 мест и школу на 600 мест

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили строительство жилого комплекса на площади 7,25 га, инвестору поручено разработать проект планировки улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Группа компаний "Гранель" построит жилой комплекс с соцобъектами по адресу: г.о. Щербинка, территория квартала Степана Эрьзи, ограниченного с севера Остафьевским шоссе, с востока - коммунальной зоной, с запада - территорией ЮЗАО, с юга - жилой застройкой на ул. Авиационной и Индустриальной (НАО)", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она уточнила, что на земельном участке площадью 7,25 га одобрена жилая застройка суммарной поэтажной площадью 181,25 тыс. кв. На расположенном недалеко участке площадью 2,36 га предусмотрен учебный корпус на 900 мест, включающий детсад на 300 мест и школу на 600 мест.

Кроме того, инвестору поручено разработать проект планировки улично-дорожной сети для обеспечения проезда к проектируемому учебному корпусу.