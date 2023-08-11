11 августа, 09:31

На северо-востоке Москвы ликвидировали незаконный автосервис

Инспекторы контрольного ведомства выявили нарушение по адресу: улица Бибиревская, владение 4 Г

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Незаконный автосервис обнаружили и ликвидировали на улице Бибиревской в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что инспекторы контрольного ведомства выявили нарушение по адресу: улица Бибиревская, владение 4 Г.

"Бывший арендатор земельного участка продолжил использовать территорию после истечения срока действия договора. Помимо незаконной эксплуатации автосервиса, он возвел некапитальное строение для складских целей. Постройки площадью 288 кв. м разместили без оформления земельно-правовых отношений. Сейчас самострои демонтированы Госинспекцией по недвижимости", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров. 

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