11 августа, 09:41

В Москве выставили на торги четыре павильона под продуктовые магазины

Онлайн-аукционы пройдут 23 августа на электронной площадке "Росэлторг"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четыре павильона выставили на торги под открытие продуктовых магазинов в Москве, их площадь составляет по 56,5 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На городские торги выставлено четыре торговых павильона под открытие продуктовых магазинов в разных районах столицы. <...> Предпринимателей приглашают принять участие в аукционах на право открытия продовольственных магазинов шаговой доступности в городских нестационарных торговых объектах. Павильоны площадью по 56,5 кв. м располагаются в жилых кварталах рядом с остановками общественного транспорта. Подать заявку на участие в торгах можно до 18 августа. С победителями подпишут договоры на пять лет", - цитирует пресс-служба руководителя департамента по конкурентной политике столицы Ивана Щербакова.

Два павильона находятся в ЮВАО: первый расположен в Печатниках, на улице Полбина, второй - на Краснодонской улице в районе Люблино. Еще один магазин можно открыть на северо-западе столицы - в Южном Тушине, на бульваре Яна Райниса. Последний лот установлен в поселении Щаповском Троицкого административного округа Москвы (ТиНАО).

Онлайн-аукционы пройдут 23 августа на электронной площадке "Росэлторг". 

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