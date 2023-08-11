В Москве провели более 35 тыс. консультаций по вопросам переселения в рамках реновации

Для удобства горожан разработаны памятки "Электронный помощник до переселения" и "Электронные помощники при переезде в новую квартиру"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты провели в Москве более 35 тыс. консультаций по вопросам переселения по программе реновации в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В первом полугодии 2023 года специалисты департамента городского имущества провели более 35 тыс. консультаций по вопросам переселения по программе реновации. Жители могут получить бесплатные консультации в Центрах информирования, которые действуют на первых этажах новостроек", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Он добавил, что для удобства горожан разработаны памятки "Электронный помощник до переселения" и "Электронные помощники при переезде в новую квартиру".

Первая памятка содержит справочную информацию для быстрого и комфортного переезда всех категорий граждан, в том числе QR-ссылки на цифровые сервисы, содержащие ответы на часто задаваемые вопросы. Памятка направлена жителям всех домов столицы, включенных в первый этап программы реновации и еще не приступивших к переселению. Брошюру "Электронные помощники при переезде в новую квартиру" направляют гражданам, чье переселение уже началось. В ней отражена информация о семи шагах по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы портала mos.ru, в том числе "Запись на осмотр", "Загрузка документов", "Запись на подписание договора" и другие.

Сотрудники департамента также проводят видеоконсультации в виртуальной приемной, на которых москвичи в онлайн-формате получают ответы на вопросы о прохождении перерегистрации, постановке на жилищный учет, оформлении документов на занимаемую квартиру, внесении изменений в учетное дело.