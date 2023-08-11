Более 21 тыс. обманутых дольщиков восстановили в правах с начала года

Они получили свои квартиры или компенсации, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 21 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в правах за семь месяцев 2023 года - они получили свои квартиры или компенсации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Благодаря работе и Фонда развития территорий, и регионов за семь месяцев текущего года решены проблемы 21 277 дольщиков. Из них права 9 067 граждан восстановлены с помощью федеральных, а 12 210 - за счет региональных механизмов помощи дольщикам", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

Так, за семь месяцев 2023 года в РФ ввели в эксплуатацию 122 "долгостроя", квартиры в них получат 17,2 тыс. человек. По словам исполнительного директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева, 68 домов были достроены с помощью федерального бюджета, еще 54 - на средства регионов. Он отметил, что с 2019 года по настоящий момент усилиями фонда и регионов более 183 тыс. дольщиков были восстановлены в правах.