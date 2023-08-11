В "Доме Дау" в Москве создадут почти 260 рабочих мест

Общая площадь объекта составит почти 143 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 260 человек смогут работать в коммерческих помещениях жилого комплекса "Дом Дау" в центре столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект строится в Пресненском районе по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, з/у 14/15.

"Общая площадь жилого комплекса составит почти 143 тыс. кв. м, высота - 85 этажей. В нем будет около 700 квартир. Проект реализуется ГК "Сумма элементов", инвестиционный партнер - девелоперская компания Capital Group, ранее разрабатывавшая концепцию здания. Под коммерческие и социальные помещения в комплексе отведено 4 тыс. кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба

По информации девелопера, "Дом Дау" представляет собой архитектурную композицию из двух частей: стилобата и жилой башни, размещенных на общем подземном основании. Вся инфраструктура будет сосредоточена в стилобате. Здесь планируется разместить детский досуговый центр, офисы, а также ресторан, кофейни, продуктовый магазин, аптеку, спортивную студию и салон красоты. На крыше стилобата будет разбит парк с игровой и спортивной площадками.

"Создание рабочих мест служит одним из ключевых драйверов развития территорий. Реализация концепции "Дом Дау" позволит сделать "Москва-Сити" еще более современной и комфортной локацией. Запланированная здесь инфраструктура в первую очередь ориентирована на резидентов проекта, однако пользоваться ею смогут все желающие. Вместе с тем концентрация социальных и коммерческих помещений в стилобате позволит сохранить высокий уровень приватности в жилой башне", - уточнил основатель ГК "Сумма элементов" Георгий Плиев.

Как добавила Пятова, проект Москва-Сити уже давно является одной из доминант столицы. "Сейчас район расширяется до "Большого Сити". Деловая застройка здесь сбалансирована коммерческими, торговыми площадями, а также интересными и амбициозными жилыми проектами. Таким образом, желающие могут приобрести квартиру в шаговой доступности от места работы", - резюмировала она.