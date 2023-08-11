Участок на Каширском шоссе в Москве освободят для нового строительства

На нем расположены конструкции лабораторного корпуса НИИ ревматологии РАМН

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Земельный участок на Каширском шоссе, владение 34-34А, до конца года планируют освободить для нового строительства. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На участке расположены конструкции лабораторного корпуса НИИ ревматологии РАМН. Объект начали возводить еще в 70-х годах прошлого века, однако строительство было приостановлено в 2000 году. Федеральными структурами длительное время велась проработка возможности дальнейшего использования этой территории, в итоге было принято решение о продаже участка и объекта незавершенного строительства.

"В июле 2023 года объект реализован на торгах, оформлены права собственности нового застройщика", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Новым застройщиком разработан проект демонтажа, выход на площадку запланирован в сентябре. Градостроительные наработки по дальнейшему развитию территории будут представлены на рассмотрение и согласование руководству города в соответствии с действующим порядком.

Левкин отметил, что по результатам проведенного обследования конструкций объекта установлено их неудовлетворительное техническое состояние, в связи с чем собственником принято решение о его демонтаже.

Ликвидация объектов незавершенного строительства в Москве осуществляется созданной в 2011 году по поручению мэра Сергея Собянина оперативной группой. На данный момент группой решены вопросы по 650 объектам. Из них 188 сданы в эксплуатацию, возобновлена работа на 261 объекте, 201 конструкция демонтирована, а территории благоустроены.