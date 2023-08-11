Новый кампус Letovo.Junior в Москве выполнят в стиле барнхаус

Для отделки объекта используют панели с текстурой дерева, молированное стекло, алюминиевые ламели и кирпичную кладку

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый ультрасовременный кампус Letovo.Junior, рассчитанный на 960 обучающихся, планируют построить вблизи многофункционального кластера "Ломоносов" в научной долине МГУ. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, школа будет представлять собой не цельное здание, а детский городок - отдельный квартал с общественными пространствами между ними. "Первый квартал - это уютный городок для детей младшего возраста, второй, предназначенный для начальных классов, принял облик оранжереи, третий - технологический хаб в виде конструктора из блоков для учеников средней школы, спортзал же отсылает нас к промышленной архитектуре, это своеобразная "фабрика спорта", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба Москомархитектуры.

Кампус будет выполнен в современном стиле барнхаус. Для отделки используют панели с текстурой дерева, молированное стекло, алюминиевые ламели, кирпичную кладку. Один из блоков имеет волнообразную кровлю и округлые фасады. Объемные элементы со скатами служат либо выходами на крышу, либо являются декоративными.

Работы по созданию концепции фасадов для школы Letovo.Junior выполнили UNK architects. Застройщик - Level Group. Здание откроется по адресу: Раменки, проспект Вернадского, земельный участок 8Б. Образовательный комплекс включает в себя детский сад, начальную и среднюю школу. Блоки связаны галереями и общественными пространствами, отдельным объемом стал большой спортивный зал.

"Внешний облик школы отражает внутреннюю структуру здания. Классы располагаются по его периметру, каждый класс на фасадах визуально выделен в отдельный "домик". Ребенок может ассоциировать себя со своим классом, даже находясь вне школы. В центре, окруженные "домиками", "площади" - рекреации, освещенные фонарями второго света. Большое количество естественного освещения позволяет ученикам чувствовать себя наиболее комфортно, а также способствует их продуктивности и хорошему самочувствию в течение дня. Инженерные системы спортивного зала, были собраны в яркой пристройке в виде контейнерных блоков, которые частично выполняют роль детской игровой площадки", - цитирует пресс-служба главного архитектора UNK architects Дмитрия Иконникова.