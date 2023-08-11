Жилой дом по программе реновации в Можайском районе готовят к вводу в эксплуатацию

Трехсекционный дом с подземным паркингом рассчитан на 269 квартир

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новостройку на Гродненской улице в Москве, возведенную в рамках программы реновации, готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Можайский по адресу улица Гродненская, владение 7/9 готовится в вводу эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, это трехсекционный дом с подземным паркингом, он рассчитан на 269 квартир. Пять квартир оборудовали для маломобильных жильцов, в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

"Фасады облицованы бетонной плиткой под кирпич, на них установлены корзины под кондиционеры, лоджии остеклены. В вестибюле жилой части разместились колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установлены лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации", - добавили в пресс-службе.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнен в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.