Орловская область получит более 1 млрд рублей на досрочное переселение из аварийного жилья

Дополнительные деньги выделили на расселение 137 многоквартирных домов

ТАСС, 11 августа. Более 1 млрд рублей выделят Орловской области из федерального бюджета для досрочного завершения программы по переселению жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это позволит завершить программу до конца 2023 года, почти на два года быстрее запланированного срока, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Правительством Российской Федерации принято решение о выделении Орловской области более 1 млрд рублей сверхлимитных средств для досрочного завершения программы в 2023 году. Таким образом, в нашем регионе почти на два года сократим сроки ожидания для жителей аварийных домов, находящихся в тяжелейших жилищных условиях", - говорится в сообщении.

Дополнительные деньги из федерального бюджета выделили для ускоренного расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Речь идет о 137 многоквартирных домах, включенных в областную адресную программу переселения людей из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годов.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, выполнение программы по переселению идет с опережением плана на 30%. "Снова на федеральном уровне отметили работу Орловской области в реализации программы по переселению из аварийного жилья. Перевыполняем план почти на 30%, свыше 2,2 тыс. человек стали новоселами. Кроме того, ускорили программу переселения, не нужно будет ждать 2025 года, благодаря федеральным средствам", - цитирует его пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что всего в рамках указанной программы расселят 3,2 тыс. человек, проживающих на 46 тыс. кв. м аварийного жилья. Также ликвидируют жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.