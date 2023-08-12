В Северном и Южном Тушине по реновации расселят более 170 домов

Планируется построить 1,1 млн кв. м недвижимости по программе комплексного развития территорий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 170 старых домов расселят в рамках программы реновации в районах Северное и Южное Тушино. Планируется построить 1,1 млн кв. м недвижимости по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Мой район. Северное и Южное Тушино. Два района на северо-западе Москвы - между МКАДом, Волоколамским шоссе и Химкинским водохранилищем. Родной дом для 283 тыс. москвичей. И этот дом за последнее десятилетие стал более комфортным и уютным благодаря программам комплексного развития, которые приносят зримые плоды. <…> Практически каждый 8-й житель Северного и Южного Тушина - участник программы реновации. Планируется расселить более 170 старых домов и построить современное, комфортное жилье", - написал Собянин.

По его словам, работа идет полным ходом. Новоселы обживают шесть домов, построенных за последние два года. Еще одна городская программа, реализуемая на северо-западе столицы. Комплексное развитие территорий охватывает участок бывшей производственной зоны "Тушино".

Сейчас территория используется неэффективно, часть ее занимают склады, автосервисы. Позже здесь появятся современные жилые кварталы, четыре школы и детских сада, ФОК, поликлиника, общественно-деловые объекты и высокотехнологичные производства.

"В общей сложности планируется построить 1,1 млн кв. м недвижимости. Из них 175,5 тыс. кв. м - жилье по Программе реновации. Благодаря реализации проекта появится до 15 тыс. новых рабочих мест", - добавил Собянин.

По его словам, специалисты также занимаются реабилитацией части Тушинского природного парка - памятника природы "Сходненский ковш". Серьезные работы проводятся только по его периметру, в прогулочной зоне. В частности, большое внимание уделяется укреплению склонов. Отремонтируют тропинки, обновят детские и спортивные зоны, обустроят смотровые площадки. В глубине природной территории обустроят экотропу - деревянный настил на сваях. Кроме того, будет восстановлена лестница, связывающая 3-й и 4-й микрорайоны.