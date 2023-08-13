На юге Москвы по программе реновации построили 24 дома

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что всего в процессе переселения находятся около 10,9 тыс. жителей ЮАО

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый этап программы реновации в Южном административном округе Москвы выполнен более чем на 60%, построено 24 дома. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Южном [административном] округе Москвы в программу реновации включены 378 домов, в которых живут больше 82 тыс. человек. 24 дома уже готовы, еще 31 новостройку сейчас строим и проектируем", - написал мэр.

Он уточнил, что первый этап программы в округе выполнен более чем на 60%. "В районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное [первый этап программы] - полностью завершен. Порядка 1,5 тыс. человек заключили договоры на новые квартиры в этих районах", - добавил Собянин.

По его словам, всего в процессе переселения сейчас - около 10,9 тыс. жителей ЮАО, из них больше 10 тыс. уже владеют новыми квартирами, а остальные - смотрят предложенные варианты и оформляют документы.