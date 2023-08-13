Москвичи проверили законность объектов недвижимости через чат-бот более 8,3 тыс. раз

В 626 случаях пользователи получили подтверждение о самострое, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Telegram-бот "Самострой.net" позволяет проверить объект недвижимости на признаки самовольного строительства. С момента запуска сервиса в 2021 году жители города направили через него свыше 8,3 тыс. обращений, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва активно развивает цифровые инструменты, помогающие максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. За два года горожане отправили более 8,3 тыс. запросов для проверки законности того или иного объекта недвижимости. В 626 случаях пользователи получили подтверждение о самострое", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Как добавили в ведомстве, в чат-боте содержатся сведения по земельным участкам и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы. "За семь месяцев 2023 года чат-бот "Самострой.net" обработал свыше 1,2 тыс. запросов от жителей. В 100 случаях признаки самовольных построек были подтверждены, эти объекты находятся на контроле у инспекторов ведомства", - добавил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в мессенджере Telegram найти бот под названием "Самострой.net", нажать команду "Старт" и ввести кадастровый номер объекта. Его можно узнать в публичной кадастровой карте на сайте Роскадастра, введя интересующий адрес. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю ответ о наличии или отсутствии признаков самовольной постройки. Если у пользователя появились сомнения в законности постройки, он может обратиться в Госинспекцию по недвижимости.

Telegram-бот "Самострой.net" создан Госинспекцией по недвижимости совместно со столичным департаментом информационных технологий.