В Щербинке возведут детский сад на 200 мест

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Застройщик возведет и передаст городу детский сад для включения в столичную систему образования. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет встроенно-пристроенным в составе жилого комплекса по адресу: мкр. "Люблинский", ул. Котовского, вл. 3 (Новомосковский административный округ).

"Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство детского сада на 200 мест. В рамках договора объект будет передан городу", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что договор о передаче будет заключен с ООО "Профактив", которое осуществляет строительство жилого комплекса в Щербинке. В документе будут отражены параметры и порядок передачи объекта в собственность города. В рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию объект в 2027 году.