В Москве реализовали 44 участка земли для коммерции и частного строительства

Чаще всего город выставлял на аукционы участки в ТиНАО - здесь прошли торги по 40 лотам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Всего 44 земельных участка для коммерческого использования и частного строительства реализовали на торгах в Москве с января по июнь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На городских торгах можно приобрести и арендовать землю как для строительства частных домов, так и для возведения магазинов, домов быта, кафе и ресторанов и других важных для развития инфраструктуры объектов. За полгода в столице было реализовано 44 земельных участка общей площадью более 7 га. На них появится около 43 тыс. кв. м коммерческих площадей и свыше 19 тыс. кв. м частной жилой недвижимости", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что чаще всего город выставлял на аукционы участки в ТиНАО - здесь прошли торги по 40 лотам. Затем следует Восточный административный округ (ВАО), где реализовано два объекта. Еще по одному участку было выставлено на западе столицы и в ЗелАО. В торгах приняли участие около 450 жителей, предпринимателей и инвесторов.

"Больше всего участков реализовано под строительство частных домов - 37. Они же стали самыми востребованными среди жителей: в среднем за один лот конкурировали 11 претендентов. Самым популярным стал участок в Новомосковском административном округе площадью около 1,5 тыс. кв. м - на него претендовали сразу 56 участников торгов", - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.