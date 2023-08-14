Девелопер готов к старту продаж квартир в новой очереди жилкомплекса "Level Селигерская"

Новый дом будет возводиться по новой схеме, с открытием счетов эскроу - их дольщики должны будут открыть в банке ВТБ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Девелопер Level Group готов к реализации квартир в корпусе №3 жилого комплекса "Level Селигерская", который строится в южной части района Западное Дегунино по адресу: Ильменский проезд, вл. 8. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Застройщик ранее получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. В корпусе 31 этаж, общая площадь корпуса - около 27,5 тыс. кв. м, в том числе жилая - около 18,7 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 446 квартир. Здесь также предусмотрены нежилые помещения площадью 580 м. В соответствии с поручениями мэра Москвы Сергея Собянина специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Согласно проектной декларации, ключи от нового корпуса будут выданы собственникам в первом квартале 2027 года. В продаже будут представлены квартиры различных планировочных решений как классического, так и евроформата.

Уточняется, что новый дом будет возводиться по новой схеме, с открытием счетов эскроу - их дольщики должны будут открыть в банке ВТБ.

Корпус №3 - первый корпус во второй очереди "Level Селигерская". Всего в рамках второй очереди планируется построить три корпуса, которые расположатся на пятиэтажном стилобате. Также в составе второй очереди проекта планируется построить школу на 250 мест - она будет передана городу в рамках договора о развитии социнфраструктуры, подписанного Москомстройинвестом и застройщиком. На первых этажах предусмотрели супермаркет, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.