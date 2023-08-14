Суд в Севастополе восстановил права на землю более 80 пайщиков проблемного жилья

Пятиэтажный дом на 120 квартир ЖСК "Корабел" построили в 2015 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Севастополя восстановил права 87 пайщиков многоквартирного дома. Они получили право на землю для завершения строительства и смогут получить положенные им по закону квартиры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск о признании права собственности пайщиков ЖСК "Корабел" за тремя земельными участками под проблемным объектом - многоквартирным домом на улице Артдивизионовская, 4, 6, 8. Ранее данные земельные участки находились в частной собственности физического лица. Теперь 87 граждан, которые вложили средства в строящийся объект, смогут законным образом получить положенные им квартиры", - написал он.

Развожаев сообщил, что пятиэтажный дом на 120 квартир ЖСК "Корабел" построили на участке для ИЖС в 2015 году. Объект включили в список проблемных, правительство Севастополя внесло его в "дорожную карту" по восстановлению прав людей. Губернатор уточнил, что всего с начала работы комиссии правительства Севастополя в 2020 году, ввели в эксплуатацию более 97 тыс. кв. м жилья в проблемных домах города.