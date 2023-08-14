В Москве построят торгово-бытовой центр с автомойкой и автосервисом

Инвестор сможет возвести здание площадью до 223 кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Инвестор построит в районе Соколиная Гора в Москве торгово-бытовой центр с автомойкой и автосервисом на участке земли площадью 0,03 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В ближайшее время город выставит на торги земельный участок на востоке столицы площадью 0,03 га для строительства торгово-бытового центра с автомойкой или автосервисом. Инвестор сможет построить здесь здание площадью до 223 кв. м, после чего оформить его в собственность. Принять участие в торгах смогут представители малого и среднего бизнеса", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что земельный участок находится в районе Соколиная Гора недалеко от Измайловского шоссе. Для создания или расширения бизнеса предприниматели могут арендовать у города земельные участки для возведения различных объектов недвижимости.

Срок договора аренды составит 2,5 года. Из них 12 месяцев с даты государственной регистрации договора отводится на получение арендатором разрешения на строительство, а затем девять месяцев - на проведение работ нулевого цикла.