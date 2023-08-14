В Москве более 6,5 тыс. семей получили квартиры по программе реновации с начала года

Свыше 5,7 тыс. из них зарегистрировали права собственности в Росреестре, еще 815 семей проживают в квартирах по договорам социального найма

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. семей заключили с городом договоры на новые квартиры по программе реновации в Москве за полгода, почти 89% из них зарегистрировали права собственности в Росреестре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По программе реновации за первые шесть месяцев 2023 года более 6,5 тыс. семей заключили с департаментом договоры на новое жилье. Свыше 5,7 тыс. из них зарегистрировали права собственности в Росреестре, еще 815 семей проживают в квартирах по договорам социального найма", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Оформить документы на новое жилье по программе реновации москвичи могут в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек, а также в территориальных отделах департамента городского имущества.

Как добавил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, тесное межведомственное сотрудничество, особый контроль данных объектов и оперативное реагирование на поступление пакетов документов позволяют в кратчайшие сроки проверять бумаги и осуществлять учетные действия.

"Мы понимаем, с каким нетерпением москвичи ждут новые комфортные квартиры, поэтому стараемся оперативно организовывать все зависящие от нас процессы. По итогам первого полугодия на кадастровый учет поставлены 29 многоквартирных домов по программе реновации, права собственности на квартиры в них уже оформили свыше 15 тыс. человек. При этом жителям не надо самим обращаться в Росреестр, оформление права проходит одновременно с постановкой на учет многоквартирного дома", - цитирует пресс-служба Майданова.