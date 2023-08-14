Минстрой обновит требования к обеспечению доступности зданий для маломобильных граждан

В разработанном проекте изменений содержатся требования к проектированию предприятий для различных отраслей промышленности и общественных зданий, в которых по медицинским показаниям рекомендовано трудиться людям с ОВЗ и гражданам пожилого возраста

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ Минстрой РФ обновит требования к обеспечению доступности зданий и их территорий для маломобильных групп населения. Изменения в документах направлены на создание комфортной и безопасной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Первые редакции проектов изменений сводов правил СП 139.13330.2012 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования" (СП 139) и СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования" (СП 137), разработка которых организована ведомством, размещены для публичного обсуждения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергея Музыченко, проекты изменений разрабатываются с учетом накопленного опыта проектирования зданий и помещений с рабочими местами для маломобильных граждан и инвалидов, а также жилой среды с планировочными элементами, формирующими их доступность. "Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья", - приводит пресс-служба его цитату.

В разработанном проекте изменений содержатся требования к проектированию предприятий для различных отраслей промышленности и общественных зданий, в которых по медицинским показаниям рекомендовано трудиться людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и гражданам пожилого возраста. Кроме того, в редакции обновления СП 139 включены требования к рабочим местам с компьютерами, условиям освещенности, а также требования к доступности помещений организаций при удаленной работе людей с ОВЗ и маломобильных групп населения (МГН).

Также изменятся требования к проектированию многоквартирных жилых зданий, общежитий, гостиниц, домов отдыха, семейных детских домов с целью обеспечения создания комфортной и доступной среды для МГН и людей с ОВЗ. При этом в документ предлагается включить понятие "реабилитационный потенциал придомовой территории" и необходимые требования в этой части. В обновленном своде правил уточнят требования к параметрам разворотных площадок внутри зданий и на их территории для МГН, пользующихся креслом-коляской, размещению отопительных приборов и индивидуальных приборов учета.

К маломобильным группам граждан относятся не только инвалиды. В зависимости от типа объекта, специальные мероприятия могут предусматриваться для доступа граждан с детьми и колясками, для пожилых людей.