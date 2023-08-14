Псковская область получит почти 500 млн рублей на расселение аварийного жилья

Благодаря этой программе свои условия проживания улучшат 2,7 тыс. жителей

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Псковская область благодаря получению почти 500 млн рублей из федерального бюджета сможет досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря этой программе свои условия проживания улучшат 2,7 тыс. жителей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Псковская область получит дополнительную финансовую поддержку в размере почти 476 млн рублей на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Средства позволят досрочно завершить региональную адресную программу Псковской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, расселению в рамках программы подлежит более 40 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. "Реализация мероприятий программы переселения позволит обеспечить безопасные условия проживания порядка 2,7 тыс. людей. Благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено", - говорится в сообщении.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей.