На юго-востоке Москвы по реновации построили дом в бело-бежевой гамме

В доме 341 квартира, три из них оборудованы для маломобильных жильцов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новостройка по программе реновации в бело-бежевой цветовой гамме введена в эксплуатацию в столичном районе Люблино. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Люблино на улице Краснодарская, владение 6 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасады здания выполнили в классической бело-бежевой гамме "какао с молоком", дополнительную динамику придают оконные профили желтого цвета", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, жилой дом состоит из пяти секций переменной этажности в форме буквы "П". В качестве отделки фасадов использована рельефная плитка под кирпич, установлены металлические корзины для кондиционеров. Под территорией внутреннего дворового пространства размещена подземная автостоянка.

"Всего здесь 341 квартира (однокомнатных - 46, двухкомнатных - 218, трехкомнатных - 77). Три квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что первый этаж дома нежилой и предусмотрен для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части есть колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"В здании установлены современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе нового дома установили детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, а для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья", - сообщили в департаменте.