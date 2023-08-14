Проблемный жилой комплекс "Троицк Е-39" введен в эксплуатацию в Новой Москве

На зданиях демонтировали старый фасад и установили современные фасадные системы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полностью завершено строительство проблемного жилого комплекса "Троицк Е-39" в Троицком административном округе столицы по адресу: улица Текстильщиков, дом 2. На объект выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Жилой комплекс "Троицк Е-39" - один из самых старых долгостроев столицы. Его строительство началось еще в 2003 году, в 2005 году застройщик ЗАО ПСФ "НОРД" признан банкротом. По решению мэра Москвы Сергея Собянина завершением строительства объекта занимался Московский фонд защиты прав дольщиков, работы велись за счет городского бюджета", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общая площадь объекта составляет около 27,3 тыс. кв. м, он состоит из двух корпусов и рассчитан на 336 квартир. "Выдача ключей начнется после завершения всех необходимых юридических и организационных процедур, всех дольщиков официально проинформируют о возможности записаться на осмотр квартир. Теперь жилой комплекс может быть исключен из "Дорожной карты" проблемных объектов", - уточнила она.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на зданиях был демонтирован старый фасад и установлены современные фасадные системы. Специалисты также обустроили инженерные системы и выполнили внутреннюю отделку корпусов. "Работы велись под надзором инспекторов комитета, за все время состоялось 11 выездных проверок. По результатам комплексной итоговой проверки было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем - разрешение на ввод", - заверил он.

Городской застройщик - Московский фонд защиты прав дольщиков - выполнил значительный объем работ по приведению в соответствие проектной документации. Первоначальный проект разрабатывался два десятилетия назад, поэтому документация существенно актуализирована, с учетом современных строительных норм и стандартов. Дом будет отвечать всем требованиям пожарной безопасности и энергоэффективности. Застройщик также выполнил свои обязательства в части благоустройства территории объекта, заключили в стройкомплексе.