Жилой и храмовый комплексы появятся на месте бывшей промзоны №52 "Северянин" в Москве

Редевелопмент территории должен быть выполнен в течение семи лет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Общественно-жилая застройка с храмовым комплексом появится на месте бывшей промзоны №52 "Северянин" в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Участок находится на северо-востоке Москвы в Ярославском районе и занимает 7,18 га. Здесь на неэффективно используемой территории появятся 170 650 кв. м различной недвижимости", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что жилая часть проекта составит 152 340 кв. м. На нежилую часть приходится 18 310 кв. м. "В проекте предусмотрены школа на 450 мест и детский сад на 200 мест, а также храмовый комплекс площадью 930 кв. м", - отметила Пятова.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, редевелопмент территории должен быть выполнен в течение семи лет. "Для реорганизации участка бывшей промзоны "Северянин" город назначил оператора - Московский фонд реновации жилой застройки. Инвестиции в реализацию проекта комплексного развития территории превысят 16 млрд рублей. Благодаря созданию общественно-деловых объектов появятся свыше 300 рабочих мест", - заключил Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с 2020 года приводятся в порядок бывшие промзоны, старые склады, недостроенные и заброшенные объекты. На их месте строятся жилые микрорайоны, деловые центры и современные производства. Все проекты находятся на разных стадиях реализации.