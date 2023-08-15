В Москве почти 3 тыс. человек получили квартиру по программе реновации в июле

Больше всего договоров в июле заключили жители юго-востока столицы - около 670 человек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Почти 3 тыс. жителей Москвы в июле получили квартиры по программе реновации, больше всего новое жилье получили на юго-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По итогам июля правообладателями новых квартир стали почти 3 тыс. человек, которые проживали в 182 старых домах. Москвичи получили современные квартиры в 91 новостройке в 45 районах города во всех его административных округах. Больше всего договоров в июле заключили жители юго-востока столицы - около 670 человек", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что в Новомосковском административном округе новые квартиры получили 580 москвичей, на востоке столицы - более 410. На юге Москвы правообладателями нового жилья стали более 350 человек, а на севере - свыше 310 горожан.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что для удобства горожан работает суперсервис "Переезд по программе реновации", где часть услуг оказывают в электронном виде. Он позволяет ускорить процесс оформления необходимых документов.

"На сегодняшний день жителям доступно шесть сервисов, которые используются на различных этапах переезда. Кроме того, в их личные кабинеты на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" и по электронной почте на всех стадиях переезда направляются проактивные уведомления. В общей сложности направлено более 787 тыс. уведомлений", - добавил Левкин.