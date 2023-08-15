В районе Черемушки стартовало строительство дома по реновации

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жилой дом по программе реновации начали возводить в районе Черемушки в Москве, ввести его в эксплуатацию планируется в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Черемушки по адресу Севастопольский проспект, з/у 46/7 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что жилой дом будет двухсекционным с пристроенной одноэтажной частью по индивидуальному проекту. Фасады облицуют керамогранитной плитки. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего здесь будет 264 квартиры: 47 однокомнатных, двухкомнатных - 177, трехкомнатных - 40. Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

"На первом этаже новостройки разместятся просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят современные лифты грузоподъемностью 1 000 кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации", - добавили в пресс-службе.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.