На северо-западе Москвы выполнят дом из клинкера и фактурных панелей по реновации

Общая площадь новостройки составит около 37 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дом из трех корпусов планируют построить на северо-западе Москвы в рамках реновации, для отделки используют панели с текстурой натурального травертина и клинкерную плитку. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проект дома по реновации на 325 квартир в Северном Тушине, общая площадь которого составит около 37 тыс. кв. м. Для отделки используют несколько различных по текстуре материалов, например, фактурные панели светло-серого цвета, светло-коричневый клинкер и светлую штукатурку. На секции установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что дом, состоящий из трех корпусов, планируют построить на улице Героев Панфиловцев, з/у 49. Проект разработан ООО "СТ-Центр". В подземном паркинге будет 95 машино-мест, еще 36 сделают в границах участка. Во дворе установят детские и спортивные площадки, сделают зоны отдыха с лавочками, а также высадят деревья и декоративные кустарники.

По соседству с запроектированным домом, на улице Героев Панфиловцев, д. 31, построят еще четыре жилых корпуса на 719 квартир. В качестве внешней отделки применят систему вентилируемого фасада с использованием фиброцементных панелей.