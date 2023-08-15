Годовой план ввода жилья в Москве выполнили более чем на 72%

С начала года построено и введено порядка 3,5 млн кв. м жилья

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 3,5 млн кв. м жилья построили и ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, годовой план выполнен более чем на 72%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Итоги семи месяцев нынешнего года показывают, что строительная отрасль успешно справляется с санкциями и международным давлением. Негативные явления не оказали существенного влияния ни на работу государственных застройщиков, ни на частных девелоперов. Так, с начала года построено и введено порядка 3,5 млн кв. м жилья. <...> Всего в 2023 году по плану необходимо ввести в эксплуатацию около 4,8 млн кв. м жилья. Таким образом, годовой план ввода жилья в Москве выполнен более чем на 72%", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он напомнил, что всего с 2011 года в Москве построено 54,2 млн кв. м жилья.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, чьи слова приводятся в тексте, за семь месяцев 2023 года на кадастровый учет в Москве поставлено 179 многоквартирных домов общей площадью 6,4 млн кв. м. Наибольшее количество новостроек учтено в Троицком и Новомосковском административных округах - 56 многоквартирных домов. На втором месте - Южный округ с 26 домами, замыкает первую тройку Юго-Восточный округ, в котором за семь месяцев на кадастровый учет поставлено 22 новостройки.