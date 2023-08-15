Эксперт: средние ставки предложения по ипотеке в России осенью могут достигнуть 15%

После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью самого кредитования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Средние ставки предложения по ипотеке в России осенью могут достигнуть 15% на фоне повышения ставки ЦБ. Такое мнение ТАСС высказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

"Можно предположить, что с сентября объемы кредитования будут уменьшаться большими темпами, чем ожидали пессимисты. Ставка предложения на прошлой неделе прошла 12%. Новый ориентир - 15%", - сказал собеседник агентства.

По мнению Гордейко, показательной станет следующая неделя. Если в ближайшее время не произойдет оптимистичных заявлений, то повышение в пределах 15% возможно до 1 октября, прогнозирует он. "Хуже, если пойдет защитная реакция, и это произойдет к 1 сентября", - считает эксперт.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор отмечал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и, чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.

Влияние на рынок жилья

В ближайшие месяцы сокращение доступности покупки жилья в кредит не позволит поднимать цены на недвижимость, в ускоренном режиме будут использоваться лимиты кредитования по льготным программам, считает Гордейко. "Эти два обстоятельства не позволят рынку недвижимости резко упасть", - полагает он.

Повышение может и вовсе пройти для рынка незамеченным, поскольку сентябрь-октябрь - месяцы традиционно высокого спроса на рынке недвижимости, высказал мнение ТАСС основатель платформы автоматизации агентских продаж TYMY Алексей Майстренко. "Покупатели вернутся из отпусков и начнут принимать решение о покупке квартиры. Так что сезонный подъем и небольшое снижение желающих взять ипотеку просто компенсируют друг друга", - считает он.