В Останкинском районе Москвы в 2025 году построят два корпуса жилого дома по реновации

Всего в здании будет 488 квартир

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два жилых корпуса для переселения участников программы реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Останкинский в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Останкинский по адресу улица Бочкова, з/у 11А. 1 в 2025 году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, каждый из двух корпусов будет переменой этажности по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства. Фасады облицуют трехслойными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом, на них установят декоративные корзины для кондиционеров.

"Всего в здании будет 488 квартир (однокомнатных - 129, двухкомнатных - 266, трехкомнатных - 93). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе.

Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

"Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Во дворе оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых", - заключили в департаменте.