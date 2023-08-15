В Щербинке построят торговый центр площадью 13 тыс. кв. м

Высота объекта составит около четырех этажей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новый торговый центр возведут в шаговой доступности от станции "МЦД Щербинка" на юго-западе столицы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок для строительства расположен по адресу: Южная коммунальная зона, корпусы 22, 22А и примыкает к улице Брусилова в районе Южное Бутово. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.

"Город предлагает построить небольшой объект торговли. Общая площадь 13 тыс. кв. м, а высота его составит около четырех этажей. Появление локального места притяжения не только удовлетворит спрос местных жителей, но и создаст дополнительные рабочие места. Внутри, помимо коммерческих помещений, расположится гараж", - сказала Княжевская, которую цитирует пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она отметила, что территория 0,8 га свободна от застройки. За производимые строительные работы будет отвечать инвестор, который определится по результатам торгов. Архитектурная концепция и функциональное наполнение коммерческих пространств определится на следующем этапе реализации проекта.