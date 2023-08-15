В Москве проектируют и строят свыше 7,7 млн кв. м реновационного жилья

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря таким темпам реализации программы переселили более 104 тыс. жителей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 7,7 млн кв. м жилой недвижимости проектируется и возводится в Москве в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Со старта программы реновации в городе построено 260 домов площадью 3,7 млн кв. м, при этом сейчас проектируется 196 домов и строится еще 211 общей площадью свыше 7,7 млн кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что благодаря таким темпам реализации программы переселено более 104 тыс. жителей, а еще почти 25 тыс. человек готовятся к новоселью.

"Всего в результате реализации программы реновации в новые квартиры переедет около 1 млн москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках", - отметил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено расселение 5 175 домов. Перечень стартовых площадок теперь включает 575 адресов общей площадью свыше 9 млн кв. м.